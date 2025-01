Promover qualidade de vida, prevenir doenças e apoiar hábitos saudáveis. Estes são os propósitos do programa +Atitude, uma iniciativa da Usisaúde, operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que oferece aos seus beneficiários uma série de projetos voltados para diferentes áreas da saúde e do bem-estar. Desenvolvidos por uma equipe multiprofissional, os projetos abrangem temas como saúde mental, alimentação, gestação saudável, entre outros, com foco na educação e no cuidado preventivo.

Um dos participantes do +Atitude é o aposentado Mário Sérgio Dinelli, fumante por mais de 40 anos e que encontrou no Projeto Inspirar o apoio necessário para abandonar o vício e criar uma história de superação. “Comecei a fumar por causa do hábito de carregar cigarro para os outros. Foi a partir de um único trago que caí no vício, chegando a consumir três maços por dia. Tentei parar várias vezes, recorri a medicamentos e diversas alternativas, mas nada funcionava. Até que, em minha terceira tentativa, no dia 23 de junho de 2019, decidi dar meu último trago. Escolhi essa data porque minha neta completaria três anos, e aquilo me motivou a mudar”, conta o aposentado.

Mário relembra que a mudança de hábito não foi simples e requereu muita força de vontade e dedicação. “Não foi fácil. Lutei muito comigo mesmo, discuti internamente e tive noites insones. Foi uma batalha enorme. Parar de fumar não é simples, mas hoje, quase seis anos depois, continuo firme. Ainda sinto vontade às vezes, mas a força de vontade tem sido minha aliada”, relata.

Hoje, Mário exala gratidão ao se ver livre do vício que o atormentou por grande parte da vida. “Agradeço a Deus e ao Projeto Inspirar por me ajudarem a me libertar desse vício. Hoje, minhas roupas e meu carro estão cheirosos, livres daquele odor de cigarro, e ainda economizo quase mil reais por mês com o dinheiro que antes gastava com o hábito. É uma vitória que celebro todos os dias”, exalta o aposentado.

Ao longo do ano, sete projetos são oferecidos pelo +Atitude: Buscar, Compartilhar, Cuidar, Equilibrar, Gerar, Inspirar e Superar. Cada um é estruturado para atender públicos específicos e contribuir para a promoção da saúde:

– Projeto Buscar: tem o objetivo de ajudar as pessoas a se sentirem bem emocionalmente e a evitarem problemas como estresse ou tristeza intensa. Com atividades que ensinam a lidar com os desafios do dia a dia, como conflitos, ansiedade, ou perdas, o projeto oferece apoio para manter o equilíbrio e o bem-estar.

– Projeto Compartilhar: com foco na saúde do idoso, o projeto é destinado aos beneficiários a partir de 60 anos, abordando aspectos importantes do processo de envelhecimento. O projeto oferece atividades que ajudam a manter a mente ativa, melhorar os movimentos do corpo e cuidar do bem-estar emocional, além de promover momentos para relaxar e fazer novas amizades, em um ambiente acolhedor e divertido.

– Projeto Cuidar: tem o objetivo de apoiar os beneficiários com pressão alta ou diabetes a cuidarem melhor da saúde e evitarem complicações ou internações. O projeto oferece atividades que ensinam sobre alimentação saudável, exercícios físicos, cuidados com o bem-estar emocional e como usar os medicamentos da forma correta.

– Projeto Equilibrar: oferece as informações necessárias para que os participantes alcancem seus objetivos individuais (perda de peso, ganho de massa, reeducação alimentar), melhorando a qualidade da alimentação e promovendo benefícios significativos para a qualidade de vida.

– Projeto Gerar: ajuda os futuros papais e mamães a terem uma gravidez saudável, acompanhando desde o planejamento até o nascimento do bebê. O projeto traz dicas e orientações práticas sobre como cuidar da saúde do corpo e das emoções durante esse período tão especial.

– Projeto Inspirar: apoia quem deseja parar de fumar, auxiliando em cada etapa, desde a preparação até o momento de deixar o cigarro de vez. O projeto também ajuda a manter os resultados e a evitar recaídas, além de incentivar uma rotina mais saudável sem o cigarro.

– Projeto Superar: criado para ajudar os participantes a lidarem melhor com dores no corpo e seus impactos na rotina, além da recuperação de movimentos corporais. Durante o projeto, são abordados temas como cuidados com a postura, conhecimento sobre o próprio corpo, fortalecimento dos músculos e importância dos exercícios físicos.

O diferencial do +Atitude está no incentivo ao cuidado preventivo e à educação em saúde. Ao participarem dos projetos, os beneficiários são capacitados a compreenderem os fatores que impactam sua saúde e a adotarem práticas que previnem doenças e promovem o bem-estar. A coordenadora da área de Promoção da Saúde da Usisaúde, Fernanda Campera, explica que os encontros em grupo são conduzidos por profissionais de saúde especializados, que utilizam materiais informativos, como cartilhas digitais, e, em alguns casos, oferecem atendimentos individualizados. “Por exemplo, no projeto Equilibrar, os participantes têm acesso aos planos de cuidado personalizados com um nutricionista, enquanto no Gerar, as gestantes recebem orientações não apenas durante a gravidez, mas também no pós-parto”, detalha.

De acordo com Campera, os projetos já têm demonstrado resultados positivos na qualidade de vida dos participantes, promovendo o bem-estar físico, mental e social. “Ao adotarem hábitos mais saudáveis, muitos beneficiários relatam mudanças significativas, como mais disposição, controle de doenças crônicas e maior interação social”, relata.

Com uma abordagem inovadora e um olhar integral para a saúde, o programa +Atitude da Usisaúde segue transformando vidas e fortalecendo a importância do cuidado preventivo. É mais do que saúde: é atitude para viver melhor.

COMO PARTICIPAR?

A inscrição nos projetos é simples e o beneficiário da Usisaúde pode realizar pelo telefone 0800 283 0040 ou pela plataforma online + Atitude. Cada projeto possui requisitos específicos, como faixa etária ou condições de saúde, mas todos são acessíveis aos beneficiários interessados em adotarem hábitos mais saudáveis.

USISAÚDE

A Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier que atua há 32 anos no segmento de saúde suplementar, oferecendo planos de assistência médica, odontológica, e transporte aeromédico em vários estados brasileiros. Possui atendimento nacional nas urgências e emergências, por meio da Rede Abramge e Filantrópica. Com mais de 200 mil beneficiários é uma das maiores operadoras de Minas Gerais, nota máxima, por sete anos consecutivos, no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador para avaliação das operadoras de planos de saúde, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da rede própria administrada pela FSFX, os beneficiários da Usisaúde contam com uma rede de atendimento ampla e qualificada, com médicos, clínicas, laboratórios e mais de 200 hospitais.