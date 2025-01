O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro em alerta vermelho nesta sexta-feira (31), devido ao risco iminente de grandes desastres naturais causados por chuvas intensas. A previsão indica possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos significativos de encostas nas regiões afetadas.

O cenário preocupante se estende para além do Sudeste. Outros 14 estados brasileiros e o Distrito Federal receberam alerta laranja do Inmet, classificado como situação de perigo. Nestas áreas, as autoridades preveem ventos de até 100 km/h e volume pluviométrico que pode atingir 100 milímetros, com sérios riscos de quedas de energia, descargas elétricas e queda de árvores.

A situação também afeta outras regiões do país. Nove estados receberam alerta amarelo, indicando perigo potencial com ventos de até 60 km/h e precipitação de até 50 milímetros. Entre eles estão Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

Os estados em alerta laranja incluem Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Tocantins, além dos três estados já mencionados no alerta vermelho. O Instituto recomenda que a população das áreas afetadas tome precauções contra os riscos relacionados às chuvas intensas e mantenha-se atualizada através dos boletins meteorológicos.

As autoridades meteorológicas mantêm monitoramento constante da situação e orientam a população a buscar informações atualizadas diretamente no site do Inmet, onde está disponível a lista completa das cidades sob alerta. A previsão é que o período de instabilidade climática continue nas próximas horas, exigindo atenção redobrada dos moradores das regiões afetadas.