Um temporal que despejou 200 milímetros de chuva sobre Ipatinga, na madrugada de domingo (12), provocou deslizamentos de terra que resultaram na morte de dez pessoas, incluindo duas crianças e idosos.

A tragédia atingiu principalmente o bairro Bethânia, onde uma família inteira foi soterrada em uma residência na rua Turim. Simone Maria de Oliveira, de 40 anos, e sua filha Sofia, de 8 anos, perderam a vida junto com outras três mulheres da família: a sogra Maria das Dores Granja da Silva, de 76 anos, e suas duas filhas, Dione Granja Silva, de 48 anos, e Alvany Granja da Silva, de 55 anos.

No bairro Vila Celeste, um casal de idosos não resistiu ao soterramento na rua Tucanuçu. Eva Pereira Angelino, de 69 anos, e Sebastião Angelino, de 78 anos, foram sepultados na manhã de segunda-feira no Cemitério Parque da Paz, no bairro Veneza II.

A chuva também vitimou o pequeno Hiago Vitor, de 8 anos, encontrado sem vida nos escombros de uma casa na rua Boston, bairro Bethânia. Completam a lista de vítimas Neuza Jacinta Geraldo, de 76 anos, moradora da rua Turim, e Adenilson Dias da Silva, de 31 anos, que perdeu a vida na rua Salomão Xisto Pereira, no bairro Canaã.

O temporal deixou um rastro de destruição pela cidade, com ruas, lojas e casas alagadas, além de diversos pontos de interrupção no trânsito. A prefeitura decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. A dimensão da tragédia só foi completamente conhecida cerca de 40 horas após o início das chuvas, quando todas as vítimas foram identificadas.

*Com informações DA