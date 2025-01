A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae Minas, oferecerá no próximo dia 13 de fevereiro um curso voltado à gestão eficiente de recursos empresariais. Intitulado “Orçamento Empresarial”, o treinamento ocorrerá das 8h às 17h, na sede da Fiemg em Ipatinga, e tem como objetivo auxiliar gestores a utilizarem os recursos financeiros de forma mais assertiva, promovendo planejamento e controle eficazes.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla. Os interessados deverão investir R$ 160,00 se forem associados aos sindicatos da Indústria ou R$ 230,00 para o público geral.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ABRANGENTE

O curso abordará tópicos fundamentais para a gestão financeira, como a definição de cenários macroeconômicos, diferenças entre regime de competência e regime de caixa, elaboração de plano de contas contábil, análise de demonstrações do resultado do exercício (DRE), funcionamento da tesouraria e gestão do fluxo de caixa. A intenção é proporcionar aos participantes uma visão global e prática do gerenciamento orçamentário, eliminando ferramentas desnecessárias e otimizando processos.

FOCO NA COMPETITIVIDADE

Segundo Luiz Sérgio Martins Junior, analista de Relações Empresariais da Fiemg Vale do Aço, a capacitação busca ampliar a competitividade das empresas ao reduzir despesas de maneira eficiente. “Nosso objetivo é orientar os participantes sobre a importância de uma gestão orçamentária estruturada e funcional para o dia a dia empresarial, evitando o uso de ferramentas onerosas e fora de contexto”, explicou o analista.

INFORMAÇÕES E CONTATO

Mais detalhes sobre o curso podem ser obtidos pelo e-mail regional-va@fiemg.com.br ou pelo telefone (31) 99775-6145. A iniciativa reforça o compromisso da Fiemg e do Sebrae em oferecer soluções educacionais que impulsionem o crescimento e a sustentabilidade das empresas na região do Vale do Aço.