Nesta semana, o Vale do Jequitinhonha/Mucuri e o Vale do Aço recebem o AMM nas Macros, evento de capacitação de servidores municipais realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Os eventos acontecem em Ipatinga, no dia 28 de janeiro, e em Teófilo Otoni, no dia 30, ambos com início às 8h. O público alvo do AMM nas Macros são prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e demais gestores, que receberão orientações estratégicas para a implementação de políticas públicas de forma eficaz.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da AMM (https://portalamm.com/).

Em Ipatinga, o encontro acontece na Fiemg Regional Vale do Aço, na avenida Pedro Linhares Gomes, nº 5.431; enquanto em Teófilo Otoni o evento será na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na avenida Dr. Luis Boali Pôrto Salman, nº 1.370.

“Com o sucesso da edição anterior, o AMM nas Macros se consolida como uma iniciativa essencial para promover avanços na gestão pública municipal em Minas Gerais, contribuindo para uma administração mais eficiente e integrada. Este é um momento único para fomentar a troca de experiências e fortalecer a governança local”, destaca o presidente da AMM e 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Dr. Marcos Vinicius.

PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA

A essência do AMM nas Macros é mobilizar uma equipe multidisciplinar da AMM, acompanhada por especialistas em gestão pública, para promover encontros que integram aspectos técnicos e políticos. Além disso, os encontros apresentam soluções inovadoras e novas ferramentas para as prefeituras mineiras.

Em Ipatinga e Teófilo Otoni, também serão apresentados produtos e serviços da AMM, além de painéis técnicos sobre temas como a Reforma Tributária e os desafios iniciais na gestão pública municipal.

Um dos diferenciais do AMM nas Macros é a criação de um espaço para troca de experiências entre os gestores municipais. Este ambiente colaborativo permite que prefeitos e demais líderes compartilhem boas práticas e discutam soluções para os desafios comuns da administração pública.

Dr. Marcos Vinicius reforça o caráter inclusivo do projeto: “Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento, levando os eventos até o interior de Minas Gerais para que todas as prefeituras, independentemente de sua localização, tenham condições de aprimorar sua gestão”.

AMM NAS MACROS

Dando continuidade à política de qualificação e estímulo ao desenvolvimento econômico local, a AMM (Associação Mineira de Municípios) lança o projeto “AMM nas Macros”, com a correalização do Sebrae, e apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM), do governo de Minas Gerais, por meio da Codemge, e também das prefeituras, associações microrregionais e consórcios intermunicipais locais.

A iniciativa vai abranger as dez macrorregiões de Minas Gerais, em 2025, envolvendo, assim, todos os 853 municípios do Estado. O projeto visa a realização de fóruns regionais com a participação de representantes dos municípios de cada uma das macrorregiões.

Serviço:

AMM nas Macros – Ipatinga e Teófilo Otoni

Data: 28 e 30 de janeiro

Horário: a partir das 8h

Local:

Ipatinga: Fiemg Regional Vale do Aço (avenida Pedro Linhares Gomes, nº 5.431)

Teófilo Otoni: CDL (avenida Dr. Luis Boali Pôrto Salman, nº 1.370)

Inscrições: central.amm-mg.org.br