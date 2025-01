Em um cenário preocupante para Minas Gerais, 540 municípios, incluindo Belo Horizonte e Ipatinga, estão sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica precipitações que podem atingir 50 milímetros em 24 horas, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

O alerta meteorológico, válido até as 10h desta quarta-feira (15), chega em um momento crítico do período chuvoso, que já registrou 25 mortes no estado desde setembro de 2024. Este número é quatro vezes maior que o registrado no período anterior, quando seis óbitos foram contabilizados.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil Municipal reforçou o alerta, prevendo um volume de chuva entre 20 e 40 milímetros, com possibilidade de raios e ventos fortes. As autoridades recomendam que a população evite se abrigar sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O cenário atual demanda atenção especial dos moradores das regiões afetadas. As autoridades orientam que a população mantenha contato com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) para informações atualizadas e socorro em casos de emergência. Entre as cidades sob alerta estão importantes centros urbanos como Contagem, Betim, Ibirité e Governador Valadares, além de municípios de todas as regiões do estado.

Para garantir a segurança, os órgãos competentes recomendam evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades e ficar atento aos sinais de risco como rachaduras em paredes e movimentações de terra em áreas de encosta.